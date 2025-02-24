В Казани приостановили движение трамваев №5а и №7 из-за поломки рельса

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Глазунова произошел излом рельса, что привело к временной приостановке движения трамваев на маршрутах №5а и №7. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Аварийные службы уже работают на месте, чтобы устранить проблему.

Напомним, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей в Казани требуется около 6 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина