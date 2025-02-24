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В Казани приостановили движение трамваев №5а и №7 из-за поломки рельса

09:23, 24.02.2025
В Казани приостановили движение трамваев №5а и №7 из-за поломки рельса
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Глазунова произошел излом рельса, что привело к временной приостановке движения трамваев на маршрутах №5а и №7. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

  • Аварийные службы уже работают на месте, чтобы устранить проблему.

Напомним, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей в Казани требуется около 6 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина

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