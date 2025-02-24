В Казани приостановили движение трамваев №5а и №7 из-за поломки рельса
В Казани на улице Глазунова произошел излом рельса, что привело к временной приостановке движения трамваев на маршрутах №5а и №7. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
- Аварийные службы уже работают на месте, чтобы устранить проблему.
Напомним, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей в Казани требуется около 6 млрд рублей.
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