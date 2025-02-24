«Ахмат» выиграл 11 из 12 последних матчей, следующая игра — с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Грозненский «Ахмат» победил в 11 из 12 последних матчей команды. Следующий матч — против «Рубина» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье «Ахмат» обыграл на сборе в Турции «Балтику» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Георгий Мелкадзе.

Всего на зимних сборах в Турции «Ахмат» одержал десять побед в 11 матчах. Команда Сергея Ташуева победила сербские «Нови-Пазар» (5:3), «Войводину» (1:0) и «Графичар» (3:0), болгарский «Септември» (3:0), российские «Арсенал» (3:1), «Енисей» (2:0), «Динамо» из Махачкалы (1:0) и «Балтику» (1:0), а также узбекскую «Согдиану» (2:0), казахский «Кызыл-Жар» (4:0). В Турции грозненцы проиграли только «Актобе» из Казахстана — 0:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До ухода на зимнюю паузу в чемпионате «Ахмат» переиграл дома «Оренбург» со счетом 1:0. В девяти из 12 последних игр грозненцы не пропустили голов от соперника.

Следующий матч «Ахмат» проведет 1 марта в Грозном с «Рубином» в 19.00 по московскому времени. После 18 туров команда Ташуева занимает предпоследнее, 15— место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Рубин» идет восьмым при 26 набранных баллах. В октябре прошлого года казанцы обыграли «Ахмат» дома со счетом 2:0.

Зульфат Шафигуллин