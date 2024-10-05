«Рубин» одержал победу над «Ахматом», забив два гола в добавленное время

20:25, 05.10.2024 24
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом» (2:0) в Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).  После этой игры «Рубин» набрал 15 очков и сохранил 7-е место по итогам 11-го тура. Команда Рашида Рахимова прервала серию из 7 матчей без побед во всех турнирах. «Ахмат» остался на последнем месте в таблице РПЛ. Грозненский клуб остается единственной командой лиги, не одержавшей побед в нынешнем чемпионате.

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