«Рубин» одержал победу над «Ахматом», забив два гола в добавленное время

«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом» (2:0) в Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этой игры «Рубин» набрал 15 очков и сохранил 7-е место по итогам 11-го тура. Команда Рашида Рахимова прервала серию из 7 матчей без побед во всех турнирах. «Ахмат» остался на последнем месте в таблице РПЛ. Грозненский клуб остается единственной командой лиги, не одержавшей побед в нынешнем чемпионате.
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