Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в обмен на «мир на Украине» или ее членство в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост ради «мира на Украине» или ее членства в НАТО, передает RT.

— Я готов покинуть пост ради мира на Украине... или поменять пост на [членство Украины в] НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетиями, — заявил глава киевского режима.

При этом президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов к диалогу с ним, если возникнет такая необходимость. Однако юридическая фиксация достигнутых договоренностей требует серьезного обсуждения с учетом возможности оспаривания легитимности Зеленского.



Галия Гарифуллина