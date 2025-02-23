Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в обмен на «мир на Украине» или ее членство в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост ради «мира на Украине» или ее членства в НАТО, передает RT.
— Я готов покинуть пост ради мира на Украине... или поменять пост на [членство Украины в] НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетиями, — заявил глава киевского режима.
При этом президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов к диалогу с ним, если возникнет такая необходимость. Однако юридическая фиксация достигнутых договоренностей требует серьезного обсуждения с учетом возможности оспаривания легитимности Зеленского.
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