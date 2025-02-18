Песков: Владимир Путин готов к переговорам с Зеленским, но с оговорками

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно выражал готовность вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, Путин готов обсуждать вопросы, если возникнет такая необходимость. Однако подчеркнул, что юридическая фиксация достигнутых договоренностей требует серьезного обсуждения, учитывая возможность оспаривания легитимности Зеленского.

Песков подчеркнул, что эти вопросы уже поднимались в заявлениях Путина, что указывает на сложность ситуации и необходимость учитывать текущие реалии.

Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. На встречу прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют:

госсекретарь Марко Рубио;

советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц;

спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.



Анастасия Фартыгина