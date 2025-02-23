Российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Напомним, вчера российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Новолюбовка, расположенный в ЛНР.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
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