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Российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР

12:07, 23.02.2025
Российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР
Фото: Анна Сейтумерова

Российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Напомним, вчера российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Новолюбовка, расположенный в ЛНР.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Галия Гарифуллина

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