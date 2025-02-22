«Рубин» крупно обыграл «Оренбург» в матче с восемью голами
«Рубин» крупно обыграл «Оренбург» со счетом 5:3 в контрольном матче на сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова провела заключительную игру на подготовительном этапе к возобновлению сезона.
Встреча с «Оренбургом» прошла в закрытом режиме, матч не был показан в общем доступе. Пресс-служба «Рубина» не стала сообщать составы и авторов забитых голов. Ранее в таком же формате состоялась контрольная игра казанцев с «Сочи» (2:0).
Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени. Эта игра станет первой для казанцев после возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата после 18 сыгранных туров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.