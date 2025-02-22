«Рубин» крупно обыграл «Оренбург» в матче с восемью голами

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» крупно обыграл «Оренбург» со счетом 5:3 в контрольном матче на сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова провела заключительную игру на подготовительном этапе к возобновлению сезона.

Встреча с «Оренбургом» прошла в закрытом режиме, матч не был показан в общем доступе. Пресс-служба «Рубина» не стала сообщать составы и авторов забитых голов. Ранее в таком же формате состоялась контрольная игра казанцев с «Сочи» (2:0).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени. Эта игра станет первой для казанцев после возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата после 18 сыгранных туров.

Зульфат Шафигуллин