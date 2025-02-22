Источник: США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН

Фото: Максим Платонов

США планирует заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую действия России. По данным издания Bloomberg, американская сторона призывает сторонников поддержать другой вариант документа, в котором выражается скорбь по жертвам конфликта на Украине.

— США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт, — прим. ред.), — говорится в публикации Bloomberg.



При прежнем президенте Джо Байдене США были в числе соавторов шести резолюций в ООН против Москвы. Сейчас документ подписан только Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Швейцарией, Польшей и странами Балтии.

Ранее 20 февраля стало известно, что США впервые с начала СВО не стали соавтором проекта антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Зульфат Шафигуллин