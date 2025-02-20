США впервые отказались от соавторства в антироссийской резолюции ООН

Фото: Максим Платонов

США впервые с начала СВО не стали соавтором проекта антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщили в RT.

Среди авторов резолюции значатся Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

Проект резолюции под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» содержит требование к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории» Украины.

Документ не упоминает о праве народов на самоопределение и обвиняет Россию в обстрелах гражданской инфраструктуры, умалчивая при этом об обстрелах мирного населения со стороны Украины.

Комментируя результаты переговоров в Эр-Рияде, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. В целом он положительно оценивает итоги встречи.



Анастасия Фартыгина