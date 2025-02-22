Андрей Минаков: «Мы еще в школе обсуждали, какой Климент Колесников крутой»

Фото: Динар Фатыхов

Пловец спортивного клуба «Синтез» Андрей Минаков рассказал историю о лидере российского плавания Клименте Колесникове. По его словам, тот хорошо проявлял себя еще в юношеские годы.

— Он уже в юношах плыл по каким-то невероятным секундам. Мы еще в школе, помнится, обсуждали, какой он крутой, прочитав, что вышел приказ о присуждении ему звания мастера спорта международного класса. И узнав, что он отобрался в сборную и будет участвовать в чемпионате в Венгрии, я нашел его в соцсетях и написал, что тоже буду на стартах. Климент на два года старше меня, он не только ответил, но и обрадовался, что мы будем вместе стартовать в Будапеште. Я тогда подумал: стоп, какой Будапешт, когда мы едем в Дьёр. А потом выяснилось, что Колесников уже во взрослой сборной страны, которая будет участвовать на чемпионате мира, а я еду на европейский юношеский фестиваль, что в общем не одно и тоже, — сказал Минаков корреспонденту «Реального времени».

предоставлено СК «Синтез»

Осенью прошлого года Минаков победил в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Венгрии. Российская эстафетная четверка проплыла дистанцию 4х100 метров с мировым рекордом, финишировав с результатом 3.18.68.



На сегодняшний день Андрей Минаков является самым титулованным пловцом сборной Татарстана и СК «Синтез».

Подробнее с интервью «Реального времени» с Минаковым можно ознакомиться здесь.

Зульфат Шафигуллин