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Прощание с Ильгизом Хайруллиным состоится в Культурном центре им. Пушкина

16:16, 22.02.2025
Прощание с Ильгизом Хайруллиным состоится в Культурном центре им. Пушкина
Фото: Максим Платонов

Церемония прощания с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана Ильгизом Хайруллиным состоится в Казани в понедельник. Местом проведения выбран Культурный центр им. Пушкина на улице Карла Маркса.

По данным «Татар-информа», в 9.00 начнется митинг-прощание, Хайруллина похоронят 24 февраля на Арском кладбище.

Ильгиз Калимуллович Хайруллин работал в свое время председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Зульфат Шафигуллин

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