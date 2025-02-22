Прощание с Ильгизом Хайруллиным состоится в Культурном центре им. Пушкина
Церемония прощания с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана Ильгизом Хайруллиным состоится в Казани в понедельник. Местом проведения выбран Культурный центр им. Пушкина на улице Карла Маркса.
По данным «Татар-информа», в 9.00 начнется митинг-прощание, Хайруллина похоронят 24 февраля на Арском кладбище.
Ильгиз Калимуллович Хайруллин работал в свое время председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
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