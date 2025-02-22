Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Хайруллина

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллина.

— Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело. В нашей памяти он останется отзывчивым и талантливым руководителем. Желаю стойкости и сил родным, — говорится в сообщении пресс-службы раиса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ильгиз Хайруллин скончался в субботу, 22 февраля, в Казани в возрасте 85 лет.



В свое время Хайруллин работал председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.



Зульфат Шафигуллин