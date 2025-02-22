Россияне с 1 марта смогут голосовать на собраниях жильцов через «Госуслуги»

Фото: Михаил Захаров

С 1 марта 2025 года собственники многоквартирных домов в России смогут голосовать на собраниях жильцов через «Госуслуги». О начале действия соответствующего закона напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Чиновник считает, что такая инициатива снизит количество поддельных подписей и фиктивных голосований в сфере ЖКХ.

— 1 марта вступит в силу важный закон, который обеспечивает возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания через портал «Госуслуги». Закон направлен на повышение прозрачности процедуры голосования собственников многоквартирных домов. Эта одна из острых тем, по которой мы в Госдуме получаем очень большое количество обращений граждан, — сказал Якубовский РИА Новости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам депутата, нововведение позволит участвовать в голосовании жильцам в дистанционном формате и освободит график.



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