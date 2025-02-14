В Татарстане составили антирейтинг управляющих компаний по итогам 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан (ГЖИ РТ) обнародовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам 2024 года. Список возглавил учредитель трех УК в Альметьевском районе.

Антирейтинг управляющих компаний был составлен на основе анализа жалоб населения за прошедший год. Количество обращений жителей в ГЖИ побило рекорд: граждане жаловались в инспекцию 23,7 тысячи раз, что выше на 35% предыдущего показателя.

Худшим в Татарстане стал учредитель из Альметьевского района, чьи ООО «ЖЭУ-3», ООО «АЛЬЯНС» и ООО «УК «Первый поселок» получили штрафов на 2 млн 72 тысячи рублей. На компании выписано 39 постановлений о привлечении к административной ответственности.

В тройку худших также вошел учредитель трех УК в Набережных Челнах (ООО «УК Ремжилстирой», ООО «УК Электротехников», ООО «УК Махалля») с 31 постановлением и штрафами в размере 1 млн 62 тысячи рублей. Третьим в антирейтинге стало нижнекамское ООО «УК «Эйбэт», у которой набралось 35 выписанных протоколов и штрафных санкций на 955 тысяч рублей.

ООО «ЖЭУ-3», ООО «АЛЬЯНС», ООО «УК «Первый поселок» Альметьевского района — 39 протоколов, штрафы на 2,072 млн рублей; ООО «УК Ремжилстирой», ООО «УК Электротехников», ООО «УК Махалля» г. Набережные Челны — 31 протокол, штрафы на 1,062 млн рублей; ООО «УК «Эйбэт» г.Нижнекамск — 35 протоколов, штрафы на 955 тысяч рублей; ООО «УК «Жилье» г. Нижнекамск — 14 протоколов, штрафы на 843 тысячи рублей; ООО УК «Камстройсервис» г. Набережные Челны — 12 постановлений, штрафы на 495 тысяч рублей; ООО «ЖЭУ 7» г. Альметьевск — 9 постановлений, штрафы на 450 тысяч рублей; ООО УК «Альметьевск» — 2 постановления, штрафы на 350 тысяч рублей; ООО «УК АЛСУ» — 13 постановлений, штрафы на 332 тысячи рублей; ООО «АСЦЖ» г. Альметьевск — 6 постановлений, штрафы на 125 тысяч рублей; ООО «УК ЖКХ г. Заинска» — 6 протоколов, штрафы на 88 тысяч рублей.

В ГЖИ Татарстана подчеркнули, что в антирейтинг не попали Товарищества собственников жилья (ТСЖ) из-за некоторых ограничений в законах.

— В списке нет ТСЖ. Не потому, что к ним нет претензий. К ним лояльно относится закон: штрафы здесь минимальные. Для управления многоквартирным домом УК должна получить лицензию, возглавить ТСЖ может самый милый и грамотный сосед, причем без опыта работы в ЖКХ. То есть ответственность и спрос разные, — говорится в сообщении ГЖИ.

Ранее сообщалось, что директор УК «Первый поселок», возглавившей антирейтинг, повторно был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание одного из домов в Альметьевске.

Зульфат Шафигуллин