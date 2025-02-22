Олимпийский чемпион Большунов вернулся из Италии в Россию

Фото: Егор Данилов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завершил тренировочный сбор в Италии и вернулся в Россию. Об этом сообщил тренер страны Юрий Бородавко.

— Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России, — рассказал ТАСС Бородавко.

Большунов отправился на сбор в Италию в начале февраля, где выиграл международную гонку на дистанции 30 км. Это первое появление российского олимпийского чемпиона на мировой арене с весны 2022 года.

Большунов заявлен в качестве возможного участника чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования пройдут в казанском поселке Мирный с 1 по 9 марта. Чемпионат России считается главным турниром в российском лыжном сезоне.

Зульфат Шафигуллин