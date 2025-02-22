Фигуристка Алина Загитова выступила с номером на льду реки Амур

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие на открытии Международного российско‑китайского фестиваля зимних видов спорта.

Фигуристка выступила с показательным номером на льду реки Амур. Загитова выложила видео с выступления в своем аккаунте в соцсетях. Кроме олимпийской чемпионки на открытии фестиваля присутствовал президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Загитова является олимпийской чемпионкой в одиночном катании, чемпионкой мира и Европы. Российская фигуристка первой в мире выиграла все крупные турниры в женском фигурном катании.

Международный российско‑китайский фестиваль зимних видов спорта проходит с 22 по 23 февраля на льду реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

Зульфат Шафигуллин