Новости спорта

10:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Фигуристка Алина Загитова выступила с номером на льду реки Амур

10:16, 22.02.2025
Фигуристка Алина Загитова выступила с номером на льду реки Амур
Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие на открытии Международного российско‑китайского фестиваля зимних видов спорта.

Фигуристка выступила с показательным номером на льду реки Амур. Загитова выложила видео с выступления в своем аккаунте в соцсетях. Кроме олимпийской чемпионки на открытии фестиваля присутствовал президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Загитова является олимпийской чемпионкой в одиночном катании, чемпионкой мира и Европы. Российская фигуристка первой в мире выиграла все крупные турниры в женском фигурном катании.

Международный российско‑китайский фестиваль зимних видов спорта проходит с 22 по 23 февраля на льду реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФигурное катаниеОбщество

Новости партнеров

Читайте также