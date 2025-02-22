Тренер «Нефтехимика» Леонтьев назвал голы «Ак Барса» нелепыми

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал нелепыми пропущенные шайбы в матче с «Ак Барсом» в Казани. Нижнекамская команда проиграла «барсам» со счетом 2:3 в овертайме. При этом гости смогли по ходу встречи отыграться с 0:2.

— Начало игры было робким в нашем исполнении, соперник стал давить, забил два гола. Затем мы подравнялись, забили два гола. В овертайме наброс и подставление на пятаке стали определяющими. Я много лет в хоккее, здесь бывает так, что, чем выше накал матча, тем нелепее голы, — сказал Леонтьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первый гол «Ак Барса» в ворота «Нефтехимика» был забит после неудачного отскока от игрока нижнекамцев. Вторая шайба влетела, когда вратарь гостей Филипп Долганов не смог оперативно выбраться из заварушки на «пятачке».



«Ак Барс» после победы над «Нефтехимиком» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы стали недосягаемыми для девятого места в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» продолжает идти на четвертой строчке на Востоке, «Нефтехимик» — девятый.

Зульфат Шафигуллин