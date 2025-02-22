Гидрометцентр зафиксировал «удивительное явление» со снегом в Москве

Фото: Динар Фатыхов

В Москве зафиксировано уникальное природное явление, когда снег сразу испаряется, минуя процесс таяния. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Удивительное явление» стало возможным из-за активного действия солнечных лучей.

— Дело в том, что солнечные лучи, попадая на подстилающую поверхность приводят к тому, что снег сразу испаряется, это называется сублимацией. Солнце уже обладает значительной энергией. Такой, что сразу происходит переход снега в водяной пар, — объяснил Вильфанд ТАСС.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подобное явление является удивительным, так как температура воздуха в Москве остается довольно низкой.

В феврале Гидрометцентр России заявил, что 2025 год ожидается как один из самых жарких на планете.

Зульфат Шафигуллин