Путешествие в 9 мая 1945 года: Казанский цирк представил новую программу

В основе сюжета — впечатления девочки о Казани 9 мая 1945 года, когда артисты цирка Юрия Дурова вышли на улицы

Фото: Динар Фатыхов

Казанский цирк представил новую программу «Удивительная история», в основе сюжета которой — воспоминания девочки о Казани 9 мая 1945 года, когда цирк Юрия Дурова вышел на улицы в ярких костюмах, с оркестром и дрессированными животными.

Постановщиком цирковой новеллы стал заслуженный артист России, режиссер Андрей Шарнин, хореографы — Лия и Антон Гисметулловы.

— Для нас, цирковых, эта история вдохновлена удивительным стечением обстоятельств, что тогда, 80 лет назад, в канун 9 Мая в Казани работал цирк Дурова. Мы старались сделать программу не про войну, а про победу, про мир, ведь цирк — это оптимистичное искусство, — рассказал Андрей Шарнин.

В память о Юрии Дурове, одном из основателей гуманной дрессуры, в новой программе представлено много номеров с дрессированными животными. Зрители увидят медведей, нубийских козликов, лошадей, верблюдов, тюленей и экзотических попугаев.

День премьеры также выбран неслучайно: 22 февраля — день памяти Юрия Дурова.



Одними из самых титулованных артистов программы стали воздушные гимнасты Мальвина Абакарова и Валерий Сычев — победители фестиваля в Монте-Карло. В цирковой новелле задействованы и театральные актрисы — народная артистка Татарстана Нина Калаганова из Казанского ТЮЗа и заслуженная артистка республики Лидия Огарева из театра имени В.И. Качалова.

— Вся постановка эмоциональная и яркая, но до слез меня растрогало финальное выступление воздушных гимнастов: когда Мальвина Абакарова и Валерий Сычев выходят вдвоем в самых простых костюмах, без блесток и ярких деталей, случается настоящее чудо. Участвовать в этой программе и рассказывать о великой победе — настоящее счастье. Я рада, что разделила эту роль с моей коллегой Лидией Огаревой, которая ранее преподавала в казанской цирковой школе актерское мастерство, — поделилась народная артистка Татарстана Нина Калаганова.



1 / 59 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дарья Беззубова