Роспотребнадзор держит на контроле информацию о новом коронавирусе в Китае
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о новом коронавирусе в Китае. Пресс-служба ведомства сообщила, что новая линия заболевания изучается.
— Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора. Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса, — говорится в сообщении.
Напомним, в Китае у летучих мышей выявили новый коронавирус, который напоминает COVID-19. Вирус относится к новой линии HKU5 и был обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Исследования показывают, что этот вирус может быть заразен для человека.
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