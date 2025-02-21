«Ак Барс» назвал состав на «татарстанское дерби» против «Нефтехимика»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Нефтехимиком» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина сделала несколько изменений по сравнению с предыдущим «татарстанским дерби».

Вне заявки на игру остались нападающие Ник Петан и Дмитрий Кателевский. Канадский форвард провел лишь три матча после травмы, во всех «Ак Барс» проиграл. Кателевский пропускает игру на уровне КХЛ впервые за два сезона.

В состав «Ак Барса» вернулся форвард Илья Сафонов, восстановившийся после травмы руки. Ему в тройке атаки компанию составят Никита Дыняк и Радэль Замалтдинов. В первом звене сыграет Алексей Пустозеров вместо Петана. В третьей тройке выйдет Артур Бровкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Состав «Ак Барса»: Пустозеров — Семенов — Яшкин, Лямкин — Марченко; Барабанов — Коршков — Галимов, Фальковский — Князев; Бровкин — О’Делл — Кошелев, Лучевников — Журавлев; Дыняк — Сафонов — Замалтдинов, Яруллин.

В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

В прямом эфире «татарстанское дерби» из Казани покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин