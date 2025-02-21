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Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР

16:29, 21.02.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой в рамках министерской встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщает РИА «Новости».

В этом году южноафриканская сторона председательствует в «двадцатке».

Лавров прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) накануне. Мероприятие проходит 20 и 21 февраля. В расписание Лаврова входят выступление и ряд двусторонних переговоров на полях встречи.

Елизавета Пуншева

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