Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой в рамках министерской встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщает РИА «Новости».
В этом году южноафриканская сторона председательствует в «двадцатке».
Лавров прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) накануне. Мероприятие проходит 20 и 21 февраля. В расписание Лаврова входят выступление и ряд двусторонних переговоров на полях встречи.
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