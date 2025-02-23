На ремонт фасада здания Главного бюро медико-социальной экспертизы в Казани выделили 25,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Главное бюро медико-социальной экспертизы в Татарстане объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания, расположенного в Казани на улице Гафури.

Цена контракта стартовала от 25,8 млн рублей. Закупка будет проводиться за счет средств федерального бюджета.

Подача заявок от потенциальных подрядчиков проходит до 3 марта 2025 года включительно, а процедура определения победителя состоится 5 марта 2025 года. По условиям контракта, работы должны быть завершены в срок с 1 апреля 2025 года по конец ноября 2025 года.

Напомним, в Татарстане в 2025 году запланировали строительство 53 новых объектов в сфере здравоохранения с общим финансированием 2,9 млрд рублей. Эти проекты реализуются в рамках двух федеральных и двух республиканских программ, из которых 51 объект относится к первичному звену здравоохранения.

Матвей Гавриков