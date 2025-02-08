На строительство 53 объектов здравоохранения в Татарстане выделят почти 3 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в 2025 году запланировали строительство 53 новых объектов в сфере здравоохранения с общим финансированием 2,9 млрд рублей. Эти проекты реализуются в рамках двух федеральных и двух республиканских программ, из которых 51 объект относится к первичному звену здравоохранения. Об этом сообщили на совещании под руководством Рустама Минниханова в Доме правительства республики.

Среди запланированных объектов — два центра врача общей практики, расположенные в Казани и Альметьевске, а также две поликлиники в Казани, которые входят в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Контракты на строительство первых объектов уже заключены, а по поликлиникам они будут подписаны в марте.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, предусмотрено строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 13 объектов финансируются по республиканской программе, а 34 — в рамках национального проекта. Госконтракты по этим пунктам уже заключены.

Также планируется завершение контрактов на два переходящих объекта вторичного медицинского звена: сосудистый центр в Сабинском районе и приемно-диагностическое отделение 18-й горбольницы в Казани, которые будут законтрактованы до конца марта.

На данный момент строительно-монтажные работы по фельдшерско-акушерским пунктам выполнены на 8%, работы ведутся на 26 объектах. На этой неделе подрядчики начали строительство центра врача общей практики в поселке Вишневка Казани.

Также в Альметьевске запланировано строительство нового перинатального центра, который будет обслуживать жителей юго-востока Татарстана. Проект получил одобрение на заседании Инвестиционного совета под председательством президента республики Рустама Минниханова.

Анастасия Фартыгина