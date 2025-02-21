Прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе «Метроэлектротранса»
Прокуратура Татарстана выявила ряд нарушений в работе «Метроэлектротранса». Об этом сообщает пресс-служба органа.
Нарушения выявлены в области электроэнергетики, противопожарной безопасности и требований к организации безопасного использованию лифтов.
Прокуратура привлекла директора предприятия Айдара Абдулхакова к административной ответственности сразу по нескольким статьям.
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