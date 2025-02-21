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Прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе «Метроэлектротранса»

15:43, 21.02.2025
Прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе «Метроэлектротранса»
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана выявила ряд нарушений в работе «Метроэлектротранса». Об этом сообщает пресс-служба органа.

Нарушения выявлены в области электроэнергетики, противопожарной безопасности и требований к организации безопасного использованию лифтов.

Прокуратура привлекла директора предприятия Айдара Абдулхакова к административной ответственности сразу по нескольким статьям.

Елизавета Пуншева

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