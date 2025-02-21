Онлайн-продажи в Татарстане достигли 70 млрд рублей в 2024 году

Фото: Реальное время

В Татарстане онлайн-продавцы заработали почти 70 млрд рублей в 2024 году. Это стало возможным благодаря росту числа интернет-магазинов — почти на 13%, до 68 тысяч. Об этом сообщили на коллегии Минэкономики региона.

Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов уточнил, что нужно продолжать развивать интернет-торговлю. Для этого главы районов и профильные министерства должны активно работать по программе, которая направлена на поддержку этого направления. Татарстан стал первым регионом в России, где внедрена такая программа.

Напомним, что в Татарстане запустят инвестпроект по импортозамещению компрессоров для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Общая сумма вложений составит 11,9 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина