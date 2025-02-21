Проект по производству компрессоров для СПГ на 12 млрд рублей запустят в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запустят инвестпроект по импортозамещению компрессоров для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Общая сумма вложений составит 11,9 млрд рублей.

Первая очередь проекта будет запущена в июле 2025 года, сообщил управляющий директор «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев. В рамках проекта планируется создать 9 тыс. «квадратов» новых производственных и испытательных площадей.

Новые компрессоры смогут производить до 27 млн тонн СПГ в год, а максимальная масса одного агрегата достигнет 400 тонн. Это позволит снизить зависимость от импортного оборудования и упрочить позиции Татарстана в сфере газовой промышленности.

Напомним, что в Татарстане 11 компаний приостановили свою деятельность в территориях опережающего развития (ТОР). Наибольшее число приостановок произошло в ТОР «Чистополь» (4 резидента), далее идут «Нижнекамск» (3), «Набережные Челны» (2) и «Менделеевск» (2).



Анастасия Фартыгина