На ремонт Романовского моста через Булак в Казани направят 105 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Вахитовском районе Казани стартуют работы по ремонту моста через реку Булак. На выполнение данного проекта выделят 105,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Ремонт моста, который известен как Романовский, должен быть завершен к 20 ноября 2025 года. Основные работы включают демонтаж старых конструкций, ремонт опор, установку новых дорожных ограждений и укрепление насыпи.

Временный проезд для автотранспорта будет организован по одной стороне моста, чтобы не останавливать движение во время ремонта. После ремонта движение будет восстановлено по постоянной схеме.

Напомним, что в Татарстане объявили тендер на капремонт моста через реку Киндерку, расположенного на трассе М-7 «Волга». Начальная стоимость контракта составляет 172,3 млн рублей.



Анастасия Фартыгина