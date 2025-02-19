В Высокогорском районе Татарстана реконструируют мост через Киндерку за 172 млн рублей

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В Татарстане объявили тендер на капитальный ремонт моста через реку Киндерку, расположенного на трассе М-7 «Волга». Начальная стоимость контракта составляет 172,3 млн рублей.

Ремонтные работы запланированы на участке между железнодорожным разъездом Киндери и станцией Высокая Гора в Высокогорском районе. За организацию и контроль выполнения работ отвечает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана — подведомственная структура Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Завершение всех работ намечено на конец ноября текущего года. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, в 2023 году мост через Киндерку ремонтировали в казанском поселке Киндери.

Матвей Гавриков