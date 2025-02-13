Татарстан увеличит экспорт халяльной продукции до $17 млн в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан планирует значительно увеличить экспорт халяльной продукции, доведя его до $17 млн к 2025 году. Это на $3 млн больше по сравнению с ожидаемыми показателями 2024 года, когда экспорт составит $14 млн. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на выставке «Казань Агро».

Гайнуллов подчеркнул, что республика активно работает над расширением рынков сбыта халяльной продукции, которая в настоящее время в основном направляется в страны Таможенного союза, Персидского залива и Северной Африки. Он подчеркнул, что власти будут стремиться не только выполнить, но и перевыполнить поставленные цели.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, в 2023 году экспорт халяльной продукции из республики составил около $11 млн.

Напомним, что развитие халяль-туризма может значительно увеличить туристический поток из стран Юго-Восточной Азии, в частности АСЕАН, в Россию, заявил глава Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов. По его словам, сейчас этот показатель не превышает 50 тыс. человек в год, но продвижение халяль-сервиса способно увеличить его минимум на 30%.



Анастасия Фартыгина