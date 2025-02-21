В Татарстане зарегистрировали 136 случаев коронавируса за неделю

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 10 по 16 февраля зарегистрировали 136 случаев коронавируса. В аналогичный период прошлого года показатель был почти в три раза выше, сообщила в ходе пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 33%, подчеркнула она.

— По-прежнему COVID протекает в виде ОРВИ или бессимптомно. Тяжелые формы составляют до 3%, за прошлую неделю их [зарегистрировано] не было, — рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, на сегодняшний день для больных коронавирусом в республике предусмотрены 92 койки в девяти медучреждениях. Занято лишь 35% из них. «Интенсивность заболеваемости довольно низкая», — констатировал он.

Напомним, в России на прошлой неделе выросло число госпитализаций с коронавирусом. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что подъем заболеваемости закончится в марте. Однако коронавирус никуда не уйдет. Более того, на его место может прийти другой вирус. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина