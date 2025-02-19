Геннадий Онищенко: «2027 или 2028 год должен быть пандемическим»

Человечество пока не восстановилось после пандемии коронавируса, которая закончилась почти два года назад

На прошлой неделе в России выросло число госпитализаций с коронавирусом. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что подъем заболеваемости закончится в марте. Однако коронавирус никуда не уйдет. Более того, на его место может прийти другой вирус. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Вопрос пандемии, вызванной вирусом X, продолжает быть актуальным. Но вы не волнуйтесь»

— На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения выступила с целым заявлением, что да, пандемия закончилась, но это не значит, что мы должны забыть о COVID-19. Для этого есть кое-какие основания. Полностью с ВОЗ, которая нагнетает, соглашаться нельзя, но в том, что у них вызывает тревогу, есть сермяга. Но не обычная сермяжная правда, а научная, — заявил Геннадий Онищенко.

Один из моментов — времена года, на которые приходится пик заболеваемости.

— COVID-19 претендует на то, что он не ведет себя так, как ведет себя грипп: наступила осень — он начинает подниматься, пришла весна — он опускается. А коронавирус весь год держится на определенном уровне. Вот это еще нужно изучить, откуда это взялось, — выразил обеспокоенность эксперт.

Напомним, в прошлом году было два подъема заболеваемости коронавирусом, и оба пришлись на теплое время года — май и август, «хоть и без катастрофических цифр».

Илья Репин / realnoevremya.ru

Академик вспомнил предыдущие штаммы — «омикрон», «дельта» и т. д.: «Как только не обзывали этот бедный COVID-19. Мне даже было стыдно за человека, что он небрежно и по-хамски обзывает болезнь».

— ВОЗ еще говорит, что коронавирус, являясь фоном, может вызвать другую эпидемию. В этом есть смысл. Несмотря на то, что прошло практически два года с официального окончания пандемии (ВОЗ объявила об этом в мае 2023 года, — прим. ред.), мы еще не восстановились популяционно и какой-то другой вирус тоже может зайти на эту площадку, — предостерег Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемия приходит каждые 9—10 лет. И привел в качестве примера пандемию вируса гриппа H1N1 в 2009 году и пандемию коронавируса в 2019-м. Причем в обоих случаях накануне фиксировался высокий уровень заболеваемости гриппом.

— Где-нибудь 2027-й или 2028 год должен быть пандемическим. Какой штамм будет — мы не знаем. Вопрос пандемии, вызванной вирусом X, продолжает быть актуальным. Но вы не волнуйтесь. Мы вовремя все отследим и вас спасем, — успокоил академик.

Число новых случаев коронавируса ниже количества выздоровевших пациентов

Что касается текущей ситуации с коронавирусом, то на деле с 10 по 16 февраля выявили 6 652 случая. Увеличение заболеваемости наблюдается в 21 субъекте России. Число госпитализаций также увеличилось до 904 человек, причем все случаи тяжелые. За неделю выздоровело 7 055 человек, или на 15,7% меньше по сравнению с 3—9 февраля.



Реальное время / realnoevremya.ru

— Когда это закончится? Я думаю, в середине марта. Следы будут, но уже во всех регионах нашей страны они пройдут закономерный пик 7—9 недель — от подъема к плато и дальнейшему снижению, — спрогнозировал Геннадий Онищенко.

Дарья Пинегина