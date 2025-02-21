На ремонт дорог к Сабинской больнице выделили 638,6 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане на реконструкцию подъездных дорог к сосудистому центру Сабинской центральной больницы направят 638,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

В рамках проекта планируется:

отремонтировать асфальтовое покрытие;

установить светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики;

озеленить территорию — посадка деревьев и кустарников;

восстановить изношенные участки дороги.

Заказчиком работ выступает Главтатдортранс. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Завершить все работы необходимо до 20 ноября 2026 года.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году запланировали строительство 53 новых объектов в сфере здравоохранения с общим финансированием 2,9 млрд рублей. Эти проекты реализуются в рамках двух федеральных и двух республиканских программ, из которых 51 объект относится к первичному звену здравоохранения.



Анастасия Фартыгина