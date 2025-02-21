Леонтьев — об «Ак Барсе»: «Нет слабых мест, нацелены на Кубок Гагарина»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что у «Ак Барса» нет слабых мест в преддверии «татарстанского дерби» в Казани. Рулевой нижнекамцев отметил разницу в бюджетах команд, позволяющую «барсам» бороться за Кубок Гагарина.

— Игра в большинстве и в меньшинстве хорошая, подбор игроков у «Ак Барса» отличный. Конечно, когда бюджет позволяет, то и задачи другие. У соперника нет слабых мест, они нацелены на Кубок Гагарина. Но мы не пасуем перед статусными и высокобюджетными командами. Готовимся дать бой, — сказал Леонтьев клубной пресс-службе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится в пятницу в Казани в 19.00 по московскому времени. Во вторник «барсы» проиграли в Нижнекамске со счетом 2:3. При этом ранее казанцы одержали две победы в двух других «татарстанских дерби» в сезоне.

«Ак Барс» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина, если обыграет «Нефтехимик» в Казани. Команда Анвара Гатиятулина идет четвертой в Восточной конференции, нижнекамцы занимают девятую строчку в таблице. В случае победы казанцы станут недосягаемыми для «Нефтехимика».

Зульфат Шафигуллин