«Ак Барс» поместил защитника Евсеева в список травмированных

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» поместил защитника Никиту Евсеева в список травмированных в заявке команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Евсеев пропустил последние четыре матча «Ак Барса» в КХЛ. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин сообщал, что защитник получил травму и не может выйти на лед.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» в матче чемпионата КХЛ. Команда Гатиятулина проиграла все четыре последних матча подряд без Евсеева в заявке.

В случае победы над «Нефтехимиком» казанцы гарантируют себе участие в плей-офф КХЛ.

Зульфат Шафигуллин