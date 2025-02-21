«Ак Барс» поместил защитника Евсеева в список травмированных
«Ак Барс» поместил защитника Никиту Евсеева в список травмированных в заявке команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Евсеев пропустил последние четыре матча «Ак Барса» в КХЛ. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин сообщал, что защитник получил травму и не может выйти на лед.
Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» в матче чемпионата КХЛ. Команда Гатиятулина проиграла все четыре последних матча подряд без Евсеева в заявке.
В случае победы над «Нефтехимиком» казанцы гарантируют себе участие в плей-офф КХЛ.
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