Ставер, Зотов и еще три футболиста заявлены за «Рубин» в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» внес пятерых футболистов в заявочный лист команды для участия в оставшейся части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Среди заявленных нет ни одного зимнего новичка.

В заявку «Рубина» в РПЛ вошли вратарь Евгений Ставер, защитник Константин Нижегородов, а также полузащитники Александр Зотов, Никита Васильев и Энри Мукба. Ранее казанский клуб также дозаявил голкипера Артура Нигматуллина и хавбека Александара Юкича.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Рубин» до сих пор остается без новичков в зимнее трансферное окно. В ночь на 21 февраля в России закрывается возможность подписания новых футболистов на весеннюю часть сезона. При этом у клубов будет время для заявки с некоторыми примечаниями свободных агентов.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин