Ставер, Зотов и еще три футболиста заявлены за «Рубин» в РПЛ
«Рубин» внес пятерых футболистов в заявочный лист команды для участия в оставшейся части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Среди заявленных нет ни одного зимнего новичка.
В заявку «Рубина» в РПЛ вошли вратарь Евгений Ставер, защитник Константин Нижегородов, а также полузащитники Александр Зотов, Никита Васильев и Энри Мукба. Ранее казанский клуб также дозаявил голкипера Артура Нигматуллина и хавбека Александара Юкича.
«Рубин» до сих пор остается без новичков в зимнее трансферное окно. В ночь на 21 февраля в России закрывается возможность подписания новых футболистов на весеннюю часть сезона. При этом у клубов будет время для заявки с некоторыми примечаниями свободных агентов.
Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19:00 по московскому времени.
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