Капитан «Ростова» Глебов официально перешел в «Динамо» из Москвы

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал игроком «Динамо». О трансфере капитана ростовчан сообщает официальный сайт московского клуба.

25-летний футболист подписал с «Динамо» пятилетний контракт до 30 декабря 2030 года. В заявку команды для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) Глебов включен под 15-м игровым номером.

По некоторым данным, трансфер капитана «Ростова» обошелся «Динамо» в 9 миллионов евро с учетом различных бонусов.



В текущем сезоне Глебов провел за ростовскую команду 23 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Зульфат Шафигуллин