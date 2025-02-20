Капитан «Ростова» Глебов официально перешел в «Динамо» из Москвы
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал игроком «Динамо». О трансфере капитана ростовчан сообщает официальный сайт московского клуба.
25-летний футболист подписал с «Динамо» пятилетний контракт до 30 декабря 2030 года. В заявку команды для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) Глебов включен под 15-м игровым номером.
По некоторым данным, трансфер капитана «Ростова» обошелся «Динамо» в 9 миллионов евро с учетом различных бонусов.
В текущем сезоне Глебов провел за ростовскую команду 23 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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