В ДТП с участием двух легковушек в Казани пострадал ребенок

Фото: Динар Фатыхов

На улице Клары Цеткин в Казани произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок одного из них.

Водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, 30-летний житель Советского района, двигаясь по улице Клары Цеткин в сторону Адмиралтейской, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю EXEED LX. За рулем EXEED находился 38-летний мужчина.

В результате столкновения автомобиль EXEED по инерции врезался в опору дорожного знака «Пешеходный переход».

Травмы получила пассажирка EXEED, девочка 2019 года рождения. На скорой помощи ее доставили в больницу, где после обследования отпустили домой.

По информации ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем Mitsubishi Carisma, который не предоставил преимущество в движении.

Анастасия Фартыгина