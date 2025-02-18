В ДТП с участием двух легковушек в Казани пострадал ребенок
На улице Клары Цеткин в Казани произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок одного из них.
Водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, 30-летний житель Советского района, двигаясь по улице Клары Цеткин в сторону Адмиралтейской, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю EXEED LX. За рулем EXEED находился 38-летний мужчина.
В результате столкновения автомобиль EXEED по инерции врезался в опору дорожного знака «Пешеходный переход».
- Травмы получила пассажирка EXEED, девочка 2019 года рождения. На скорой помощи ее доставили в больницу, где после обследования отпустили домой.
По информации ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем Mitsubishi Carisma, который не предоставил преимущество в движении.
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