ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области — планировался подрыв автомобиля чиновника
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области. Гражданин России планировал подорвать автомобиль чиновника — такое задание дали ему украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Диверсанта 1976 года рождения завербовали на территории Украины, подготовку он проходил в Киеве.
— Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — цитирует ФСБ ТАСС.
В ЦОС добавили, что при планировании преступления диверсант наблюдал за передвижениями чиновника и собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе, а также фиксировал результаты ударов украинских БПЛА по местным объектам топливно-энергетического комплекса.
Напомним, только с 1 января по 11 февраля 2025 года в России предотвратили 23 теракта. Киевский режим увеличивает частоту террористических актов и диверсий на территории страны: подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков.
За весь 2024 год Национальный антитеррористический комитет (НАК) России предотвратил 190 терактов. Среди них были шесть атак, запланированных участниками запрещенных в РФ группировок.
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