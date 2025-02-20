ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области — планировался подрыв автомобиля чиновника

Фото: Максим Платонов

ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области. Гражданин России планировал подорвать автомобиль чиновника — такое задание дали ему украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Диверсанта 1976 года рождения завербовали на территории Украины, подготовку он проходил в Киеве.

— Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — цитирует ФСБ ТАСС.



В ЦОС добавили, что при планировании преступления диверсант наблюдал за передвижениями чиновника и собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе, а также фиксировал результаты ударов украинских БПЛА по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, только с 1 января по 11 февраля 2025 года в России предотвратили 23 теракта. Киевский режим увеличивает частоту террористических актов и диверсий на территории страны: подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков.

За весь 2024 год Национальный антитеррористический комитет (НАК) России предотвратил 190 терактов. Среди них были шесть атак, запланированных участниками запрещенных в РФ группировок.



Галия Гарифуллина