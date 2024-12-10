В России антитеррористический комитет предотвратил 190 терактов за 2024 год

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил о предотвращении 190 терактов в стране в 2024 году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Итоги работы были подведены на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба, проведенном в Москве под руководством директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно заявлению НАК, скоординированные действия силовых структур на стадии подготовки терактов позволили избежать угрозы.

Среди предотвращенных атак шесть были запланированы участниками запрещенных в России группировок «Маньяки Культ Убийц»* и «Колумбайн»* в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Анастасия Фартыгина