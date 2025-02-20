В Колумбии сообщили о сложностях «Рубина» с трансфером защитника Варгаса

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны детали переговоров «Рубина» с колумбийским «Мильонариосом» по трансферу защитника Хуана Пабло Варгаса. Колумбийские СМИ сообщают, что у казанского клуба возникли сложности в переговорах.

По данным источника, «Рубин» предложил 700 тысяч евро за трансфер защитника Хуана Пабло Варгаса, но «Мильонариос» затребовал за футболиста 3 млн евро.



— Костариканец — один из вариантов, которым «Рубин» интересуется в связи с необходимостью подписать защитника-левшу, — написал журналист-инсайдер Фелипе Сьерра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зимнее трансферное окно в России закрывается в четверг, 20 февраля. «Рубин» пока не подписал ни одного нового футболиста зимой. Главный тренер команды Рашид Рахимов сообщал, что казанцам необходимо приобрести игроков на две позиции. При этом, по словам гендиректора клуба Александра Айбатова, «Рубин» может остаться без зимних трансферов.

Ранее сообщалось об интересе казанцев к уругвайскому защитнику Мауро Брасилю. 25-летний футболист находится в статусе свободного агента и может перейти в «Рубин» за бесплатно.



Зульфат Шафигуллин