Комментатор Норден: «Четыре поражения «Ак Барса» — ерунда»

Известный комментатор Александр Норден не считает большой проблемой серию поражений казанского «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По словам эксперта, команда Анвара Гатиятулина вскоре прервет неудачный отрезок в чемпионате.

Норден убежден, что подобные серии из поражений случаются со всеми клубами в КХЛ.

— У всех бывают спады. Гатиятулин сказал, что повлияла пауза на Матч звезд. Видимо, что-то сбилось, но это у всех, кроме «Локомотива», — у СКА, ЦСКА, «Динамо» и так далее. Ничего удивительного, такое случается на длинной дистанции. Тренеры опытные, игроки разумные, желание побеждать остается. Семь или восемь поражений — вот серия, а четыре — ерунда! В пятницу выиграют у «Нефтехимика» и все забудут. А какое место мы займем в итоге, не так уж и важно. Плей-офф всегда непредсказуем, как там карта вывезет, никто не знает, — сказал Норден в интервью «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл последние четыре матча в чемпионате КХЛ — «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3). После серии поражений команда Гатиятулина опустилась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин