25 февраля в центре Казани могут ограничить движение из-за съемок фильма «Айда»

Ограничения будут действовать с полуночи до 18.00

Фото: Динар Фатыхов

25 февраля для съемок фильма «Айда» в Казани могут ограничить движение на ряде центральных улиц. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Парковку и движение предлагают ограничить на следующих участках:

ул.Кремлевская, на участке от ул.Университетская до пл.1 Мая;

ул.Чернышевского, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;

ул.Джалиля, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;

ул.Кави Наджми, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;

ул.Астрономическая, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;

ул.Лобачевского, на участке от ул.Кремлевская до ул.Дзержинского;

ул.Университетская, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;

ул.Профессора Нужина, на участке от ул.Пушкина до ул.Кремлевская.

Меры будут действовать с полуночи до 18.00, говорится в документе.

Напомним, с 17 февраля по 13 июня в Казани частично ограничено движение транспорта по ул. Юлиуса Фучика. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Галия Гарифуллина