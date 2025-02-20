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25 февраля в центре Казани могут ограничить движение из-за съемок фильма «Айда»

09:15, 20.02.2025

Ограничения будут действовать с полуночи до 18.00

25 февраля в центре Казани могут ограничить движение из-за съемок фильма «Айда»
Фото: Динар Фатыхов

25 февраля для съемок фильма «Айда» в Казани могут ограничить движение на ряде центральных улиц. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Парковку и движение предлагают ограничить на следующих участках:

  • ул.Кремлевская, на участке от ул.Университетская до пл.1 Мая;
  • ул.Чернышевского, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
  • ул.Джалиля, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
  • ул.Кави Наджми, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
  • ул.Астрономическая, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;
  • ул.Лобачевского, на участке от ул.Кремлевская до ул.Дзержинского;
  • ул.Университетская, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;
  • ул.Профессора Нужина, на участке от ул.Пушкина до ул.Кремлевская.

Меры будут действовать с полуночи до 18.00, говорится в документе.

Напомним, с 17 февраля по 13 июня в Казани частично ограничено движение транспорта по ул. Юлиуса Фучика. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Галия Гарифуллина

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