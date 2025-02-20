25 февраля в центре Казани могут ограничить движение из-за съемок фильма «Айда»
Ограничения будут действовать с полуночи до 18.00
25 февраля для съемок фильма «Айда» в Казани могут ограничить движение на ряде центральных улиц. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.
Парковку и движение предлагают ограничить на следующих участках:
- ул.Кремлевская, на участке от ул.Университетская до пл.1 Мая;
- ул.Чернышевского, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
- ул.Джалиля, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
- ул.Кави Наджми, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Дзержинского;
- ул.Астрономическая, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;
- ул.Лобачевского, на участке от ул.Кремлевская до ул.Дзержинского;
- ул.Университетская, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская;
- ул.Профессора Нужина, на участке от ул.Пушкина до ул.Кремлевская.
Меры будут действовать с полуночи до 18.00, говорится в документе.
Напомним, с 17 февраля по 13 июня в Казани частично ограничено движение транспорта по ул. Юлиуса Фучика. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.
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