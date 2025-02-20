Стали известны все участники решающего этапа Лиги чемпионов по футболу
Определились все участники решающего этапа плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Во вторник стали известны последние восемь команд, пробившихся в 1/8 финала турнира.
По итогам стыковых матчей, путевку в следующую стадию плей-офф завоевали «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и ПСВ.
Ранее в 1/8 финала пробились лучшие восемь команд общего этапа Лиги чемпионов. В том числе «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет в пятницу, 21 февраля. Стартовые матчи решающей стадии Лиги чемпионов состоятся 4 марта, ответные запланированы на 11 марта.
Российские клубы отстранены от футбольных еврокубков с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.