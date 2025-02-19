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В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично восстановили электроснабжение

17:46, 19.02.2025
В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично восстановили электроснабжение
Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в отдельных домах Вахитовского и Приволжского районов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Татэнерго».

По данным на 17:00, восстановлено электроснабжение предприятий ООО «Капитал Групп», завода «ТочМаш», АО «Радиоприбор», ООО «Бахетле» и МУП «Метроэлектротранс». Движение электротранспорта и светофоры запущены.

Продолжаются оперативные мероприятия по разделению поврежденной части кабельных линий и подаче напряжения потребителям от резервных источников.

Сегодня днем Вахитовский и Приволжский районы Казани частично остались без света. На перекрестке Назарбаева и Павлюхина образовалась пробка из-за неисправного светофора.

Елизавета Пуншева

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