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Пассажиры рейса Москва — Нижнекамск вылетели из Шереметьево на резервном борту

16:41, 19.02.2025
Пассажиры рейса Москва — Нижнекамск вылетели из Шереметьево на резервном борту
Фото: Максим Платонов

Резервный самолет с пассажирами вернувшегося в Шереметьево лайнера вылетел в Нижнекамск в 14.36 мск. Об этом сообщил авиаперевозчик «Россия».

— Резервный борт «России» вылетел в 14.36 мск, — говорится в сообщении.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet, который летел из Москвы в Нижнекамск, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево. Лайнер приземлился в Москве без происшествий, сообщили в экстренных службах. Причиной разворота стал сбой в работе датчика управления механизацией.

Елизавета Пуншева

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