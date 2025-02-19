Пассажиры рейса Москва — Нижнекамск вылетели из Шереметьево на резервном борту
Резервный самолет с пассажирами вернувшегося в Шереметьево лайнера вылетел в Нижнекамск в 14.36 мск. Об этом сообщил авиаперевозчик «Россия».
— Резервный борт «России» вылетел в 14.36 мск, — говорится в сообщении.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet, который летел из Москвы в Нижнекамск, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево. Лайнер приземлился в Москве без происшествий, сообщили в экстренных службах. Причиной разворота стал сбой в работе датчика управления механизацией.
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