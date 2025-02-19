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Самолет Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево из-за неисправности

12:28, 19.02.2025

Самолет Sukhoi Superjet, который летел из Москвы в Нижнекамск, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Самолет приземлился в Москве без происшествий после сбоя в датчике, сообщили в экстренных службах. Причиной этого стал сбой в работе датчика управления механизацией.

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