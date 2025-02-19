В Татарстане выявили нарушения при назначении выплат семьям участников СВО
В Татарстане зафиксировали нарушения при рассмотрении заявлений членов семей участников СВО о получении ежемесячных пособий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Уточняется, что чиновники ссылались на отсутствие сведений о доходах супругов и отказывали в назначении выплат.
После вмешательства прокуратуры Фонд пенсионного и социального страхования направил запросы о получении необходимых сведений и пересмотрел заявления семи граждан. В результате на 14 детей выплачены пособия в размере свыше 1,7 млн рублей.
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