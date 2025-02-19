Дыняк отреагировал на поражение «Ак Барса» фразой Билялетдинова

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк отреагировал на поражение от «Нефтехимика» (2:3) в Нижнекамске фразой Зинэтулы Билялетдинова. Хоккеист вспомнил слова бывшего тренера «барсов», отвечая на неудачную серию команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Ак Барс» не может победить в чемпионате четыре матча подряд.

— Четвертое поражение подряд, впервые в сезоне — это ужасно. Мы все понимаем, осознаем ответственность перед нашими болельщиками. Сегодня мы показали не тот результат, который они ожидали. Моменты нужно реализовывать. Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд, — заявил Дыняк.

Билялетдинов произнес фразу «только честный труд» в раздевалке «Ак Барса» после одного из матчей Кубка Гагарина в 2018 году. Слова стали легендарными и позже использовались в различных промороликах казанского клуба.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл в чемпионате четыре последних матча: «Торпедо» (1:5), «Салават Юлаев» (0:3), «Авангард» (2:6), «Нефтехимик» (2:3). Казанская команда занимает четвертое место в Восточной конференции с 72 очками. Столько же баллов имеет «Металлург», который обойдет «барсов» в случае победы сегодня в Омске над «Авангардом».

Зульфат Шафигуллин