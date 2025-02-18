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Экс-глава «Роскосмоса» назначен спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в космосе

21:00, 18.02.2025
Экс-глава «Роскосмоса» назначен спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в космосе
Фото: скриншот с сайта Роскосмоса

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Одновременно с этим указом, глава государства освободил от должности специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в космосе исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

Рената Валеева

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